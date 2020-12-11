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Futbol
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü yendi! Taburcu edildi...

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Son Dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü yendi! Taburcu edildi...
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığı ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. 

İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. 

Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz. 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

Türkiye Futbol Federasyonu

 

Son Dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü yendi Taburcu edildi...

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