Spor Arena Özel | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in disipline sevk edildiği yazılı mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı.

Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

NİHAT ÖZDEMİR İLE FENERBAHÇE ARASINDA NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında 'Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok' şeklinde bir cümle kullanmış ve bu söz sarı lacivertli camiada tartışmalara neden olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, ertesi gün resmi siteden Nihat Özdemir'i hedef alan çok sert bir açıklama yayınlamış, aynı gün içerisinde Fenerbahçe Başkan Vekili Semiz Özsoy ve akşamında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda Nihat Özdemir ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ

Semih Özsoy ve Ali Koç'un açıklamalarında Nihat Özdemir'in kulüp üyeliği ile ilgili disiplin süreci başlatabileceklerini söylediler.

AÇIKLAMA FARKLI YERE ÇEKİLDİ



Özsoy'un açıklamasının ardından Nihat Özdemir, TFF resmi sitesinden Özsoy'a ve Fenerbahçe'ye yanıt vermişti. Bu olayların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile mektuplaşmış ve açıklamalarının farklı yerlere çekildiğini söylemişti.

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamalarda Nihat Özdemir'in üyelikten ihracıyla ilgili disiplin kuruluna verileceği ifade edilmişti.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, 6 Haziran tarihindeki yazısında konuyla ilgili değerlendirme yapmış ve Aziz Yıldırım'ın ilk tepkisini köşesine taşımıştı;

İşte o yazı:



“9 yıldır şikeye rastlamadık” ifadesi sonrası Koç’un, “Bu sözler hem F.Bahçe’ye hem Aziz Yıldırım’a saygısızlık. Yıldırım da bu konuda bir şeyler söyleyecektir” diye tepki gösterdiği Özdemir, Yıldırım’ı arayıp düşüncesini sordu. Aldığı cevap net oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, “Şikenin üstesinden nasıl geleceksiniz?” sorusuna verdiği, “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon. Biz 9 senedir herhangi bir şike olayına rastlamadık” yanıtı Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı.

SİNİRLER GERİLDİ

Birbiri ardına açıklamalar sinirleri gerdi. Ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı lacivertli kulübün başkan vekilliğini yapmış Nihat Özdemir karşı karşıya geldi. Söz düellosu bununla da bitmedi. Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu’na çıkıp, sözü eski başkan ve Nihat Özdemir’in yakın dostu Aziz Yıldırım’a attı: · Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, aynı zamanda o zaman çok büyük mücadele veren eski başkanımız Aziz Yıldırım’a karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Eminim ki Aziz Yıldırım’ın da bu konuyla ilgili tez zamanda açıklamaları ve söylemleri olacaktır.

Herkes Aziz Yıldırım'ı aradı

Dün bütün gün tüm gazeteciler Aziz Yıldırım’ı aradı. Bu konuda onun ağzından tek sözcük bile manşet olacaktı. Yıldırım ile birlikte çalışan eski yöneticilerin de telefonları bir bir çalmaya başladı. Aziz Bey bu konuda ne düşünüyordu? Kaynaklarım dün çok önemli bir bilgi aktardı: · Nihat Özdemir, cuma günü (5 Haziran) Aziz Yıldırım ile bir telefon konuşması yaptı. Başkan Özdemir dahil bu konuşmadan haberdar olan herkese ulaşmaya çalıştım. Sonunda o telefon konuşmasından sadece tek bir cümleye ulaşabildim.

Dostunun samimiyetine inanıyor

Öncelikle ifade edeyim; Aziz Yıldırım konuşma yanlısı değil. 2 yıldan bu yana sessizliğini koruyor. Ve tavrını devam ettirecek gibi. Konuşup bu tartışmada bir taraf olmak da istemiyor. Ama eski dostu Nihat Özdemir’in ifadelerinin amacını aşar bir şekilde yorumlanmasından yana da değil. Nihat Bey’e söylediği sözlerde bunun bir göstergesi: · Nihat Bey, böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Aziz Bey’in bu sözlerini Nihat Özdemir’e duyduğu güvenin ifadesi olarak yorumladı, bana konuşmayı aktaranlar. Yıldırım’ın, ‘dostu’nun sözlerinin samimiyetine güvendiğini söylediler.

NOT: Yıldırım ile Özdemir arasındaki bu konuşmanın gerçekleştiğini birinci elden teyit ettirdim.

'BAŞKANIN KASTETTİĞİ BU DEĞİL' DİYE UYARDIK AMA DİNLEMEDİLER

Nihat Özdemir-Ali Koç tartışması niye bu kadar tırmandı? Bir dönem birlikte mücadele etmiş iki başkan bir telefon konuşmasıyla bu krizi aşamazlar mıydı? Bu soruları her iki tarafa da ilettim.

ÖZDEMiR TARAFI: TFF Başkanı’na yakın isimler, Fenerbahçe Yönetimi’nde söz sahibi olan birkaç isimle görüşme yaptıklarını söyledi. Aynı isimler Özdemir’in ifadeleri ile ilgili olarak Fenerbahçe tarafını bilgilendirdiklerini ve Başkan’ın ifadelerinin amacından farklı şekilde yorumlanmamasını istediklerini ve kastının da bu olmadığını dile getirdiklerini ama bir sonuç çıkmadığını söylüyor.

ALi KOÇ TARAFI: Bu açıklamaların ardından ertesi gün saat 17.00’ye kadar beklediklerini ama bir haber almadıklarını söylüyorlar. Bu tür temas olsaydı bile bunun yeterli olmayacağını, yine de Nihat Bey’in bir açıklamayla bu ifadelerini düzeltmesini isteyeceklerini söylediler.

BENiM YORUMUM: Bir telefon ile Nihat Özdemir ile Ali Koç konuşabilse bu kriz bu kadar büyümezdi. Ama ne yazık ki Fenerbahçe camiası (Dikkat edin yönetim demiyorum, camia diyorum) iletişim konusunda sürekli sınıfta kalıyor.