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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu

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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçirdi.

TFF'den Nihat Özdemir'in ameliyatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir.

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu

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