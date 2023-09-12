Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! Göreve devam edecek mi?

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'daki geleceği tartışılan teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın Genk şehrindeki bulunan Cegeka Arena'da Japonya ile oynanan hazırlık maçından önce konuşan Büyükekşi, Alman teknik adam ile yola devam edeceklerini söyledi. Büyükekşi, "Önemli olan istikrar. Stefan Kuntz ile yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN MAÇINDAN SONRA DA DESTEK ÇIKTI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 1-1 berabere biten ve tartışmaların alevlendiği Ermenistan maçının ardından verdiği demeçte de Stefan Kuntz'un arkasında durmuştu.

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STEFAN KUNTZ İSTİFA ÇAĞRILARINA NE CEVAP VERDİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ermenistan beraberliği sonrası A Milli Takım'daki görevine son verileceğine yönelik iddialara yanıt veren Alman teknik adam, "Geçen sene haziran ayında 4 maç kazandık. 12 tane gol attık, gol yemedik. Ondan sonra da insanlar yeni bir hocaya ihtiyacımız var dedi. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız." demişti.

Stefan Kuntz, adının Almanya Milli Takımı ile anılması hakkındaki soruya ise espriyle karışık şu yanıtı vermişti: "Demek ki o kadar da kötü bir teknik direktör değilim."

"NEYİ ELEŞTİRİYORLAR?"

Alman çalıştırıcı, Ermenistan maçının hemen ardından verdiği röportajda ise, "Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik, onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" şeklinde konuşmuştu.

"KONU STEFAN KUNTZ DEĞİL"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yine Ermenistan maçının hemen sonrasında, ‘"Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek tüm teknik ekip, futbolcularımız beraber kaybettik. Kaybettik derken maçı değil 2 puan kaybettik. Şuan takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ederiz. Türk milli takımını çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlayacağız. Daha iyi ve güzel günlere geleceğiz" demişti.

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ABDULLAH AVCI NEDEN RİVA'YA GİTTİ?

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'la yolları ayırma kararı aldığı öne sürülmüş ve öne çıkan adayın deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı olduğu iddia edilmişti.

Abdullah Avcı'nın dışında gündemdeki diğer adayların ise Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Fatih Terim olduğu belirtilmişti. Öyle ki Abdullah Avcı'nın 9 Eylül günü Riva'da olduğu ortaya çıkarken ziyaretin sebebine ulaşılmıştı.

Abdullah Avcı'nın 20 gün önce planlanan Hakem Semineri'nde konuşmacı olarak Riva'ya gittiği ifade edilmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de A Milli Takım'la beraber Eskişehir'de olduğu aktarılmıştı.

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EMRE BELÖZOĞLU İDDİALARIN CEVAP

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Stefan Kuntz'un yerine A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği ya da Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşmuştu.

Çağdaş Atan'ın RAMS Başakşehir'e imza attığı törende konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Milli Takımın 3 maçı var, bitmiş bir şey yok. Hepimiz arkasında durmalıyız milli takımın, Kuntz'un da... Milli takıma alınacak hocayı TFF belirler. Değişiklik olacaksa TFF karar verecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Takım İDDİALARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'yı takımın başına geçireceği öne sürülmüştü. Federasyonun ayrıca, RAMS Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun Avrupa Şampiyonası yolunda Abdullah Avcı'nın yanında olmasını arzu ettiği iddia edilmişti.

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