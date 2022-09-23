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Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması!

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#Milli Takım#Büyükekşi#Kuntz
Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden Stefan Kuntz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 14:27

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz ile yolları ayırma gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile ilgili iddialar hakkında konuştu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri;

Şu anda Stefan Kuntz'u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil. Bir milimetre konuşması da olmadı. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.

EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİSİ SABIRSIZLIK

Bize göre Türk futbolundaki en büyük sorunlardan birisi sabırsızlık. İstikrarlı olmak lazım. Avrupa'daki milli takımlar içinde en genç takımız. Önümüzde güzel günler olacağını düşünüyoruz. Ben dedikodulardan üzüntü duyuyorum. Bunlar bize zarar verir.

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#Milli Takım#Büyükekşi#Kuntz

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