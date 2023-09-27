Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'dan açıklamalar

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Riva'da düzenlenen imza töreninde Vincenzo Montella'nın ek görevini duyuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile ipleri kopma noktasına getiren olayı anlattı. Büyükekşi ayrıca Türk yardımcı ve yerli yerine yabancı teknik direktör seçimine ilişkin de konuştu.

İtalyan çalıştırıcı ise yabancı kuralından, milli takıma oyuncu çağırma kriterine; oynatmak istediği futbol sisteminden hedeflerine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

TFF BAŞKANI Mehmet Büyükekşi'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı."

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"AYNI İSTİKRARI BEKLİYORUZ"

"Montella'nın aynı istikrarını A Milli Takım için göstermesini diliyoruz. Bu görev son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımımızda görev yapmış tüm teknik adamlarımızı saygıyla anıyorum. Çünkü, milli takım hepimiz için çok önemli. Bayrağımızı gururla temsil eden bir takım. Çok değerli hocalarla çalışıldı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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"HEDEFİMİZ SADECE EURO 2024 DEĞİL"

"Avrupa'nın en genç milli takımı olan milli takımımızı önümüzdeki ilk hedefi Almanya'da yapılacak EURO 2024'e katılabilmek. Hedefimiz bununla sınırlı değil. Biliyorsun önümüzde 3 tane çok önemli maçımız var. Bu maçlardan gerekli puanları alıp Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı, Almanya'da milli takımımızın olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takımımıza nasıl bir hasret duyduğunu hepimiz biliyoruz. Orada alacağımız başarılardan onların gurur duymasını istiyoruz."

"3 YILLIK BİR ANLAŞMA YAPTIK"

"A Milli Takımımız'ın Avrupa'nın her yerinden ve Türkiye'den gidecek vatandaşlarımızın çok büyük destek olacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella ile birlikte Milli Takımımız'ın ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmasını diliyorum."

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MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİNDEKİ TÜRKİYE MADDESİ

"Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş. Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor - Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor - Başakşehir maçını izleyecek. Bu bir seferlik değil, bundan sonra gerekirse Anadolu'daki tüm takımların, sadece Süper Lig değil 1. Lig'de dahil, Türk futbolunun geleceğe yönelik parlayan yıldızlarını da izleyecek."

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ÜMİT MİLLİ TAKIM DA MONTELLA'YA EMANET

"Ümit Milli Takım da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu genişleyen havuzdan oyuncu seçimi olacak. Bütün maçları giderek izleyecek, TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasını kendi belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek."

"2 TÜRK YARDIMCI HOCA OLACAK"

"Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. Şu anda hedefimizde 2 yardımcı hoca olması var. Hem bizim hem hocamızın görüşmeleri olacak. Daha görüşmeler gerçekleşmedi. Görüşmelerden sonra hocamızla beraber karar vereceğiz. İnşallah gelecek hafta kimler olacağını paylaşacağız."

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"KUNTZ'UN AÇIKLAMALARININ SIKINTI YARATACAĞINI GÖRDÜK"

"Japonya maçı öncesi bu maç, bir hazırlık maçı, hocamız yeni ve oynatmadığı oyuncuları oynatacak, sonuçtan bağımsız hocayla devam edeceğiz dedik. Maçtan sonra hocamızın futbolcuları kamuoyu önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri, bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı. Biz şunu gördük, hocamızın yaptığı açıklama futbolcular ve teknik heyet arasında sıkıntı yaratacağını gördük."

TFF MİLLİ TAKIMLAR SORUMLUSU HAMİT ALTINTOP'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Başkanımız her şeyi söyledi. Hedeflerimize ulaşmak için kararlar alınması gerekiyordu. Başkanımızın liderliğinde yönetim kurulumuz ile istişare ederek yeni kararlar aldık. Bu kararlar sonrasında Vincenzo Montella kararı ortaya çıktı. Hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz EURO 2024'e katılmak ve Almanya'daki kıymetli Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmek. 2006 Dünya Kupası da Almanya'daydı. Oyuncu olarak oraya katılamamak hayal kırıklığı olmuştu. Umarım 2024 Almanya'ya katılmakla kısmen de olsa telafi edebiliriz. Yeni hocamızla bunu başarabileceğimize inanıyorum."

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim. Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz."

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"

"TFF'nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye'ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum. Bu gururlu duyguları, özellikle halkımızın ve hepimizin hissettiği önemli ve milli duyguları futbolla herkese geçirmek ve mutlu etmek istiyoruz. Önemli bir sorumluluk farkındayım ama ben de bu işi yapmak için buradayım."

"BU KÜLTÜRE ÇOCUKLUĞUMDAN ALIŞIĞIM"

"2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar... Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım."

"HER MAÇI İZLEYECEĞİM"

"Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, hem Türkiye için hem yurt dışında her şeyi en iyi şekilde analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar vereceğim. Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız."

"BU FORMAYI GİYMEK BİR PRESTİJDİR"

"Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız."

MİLLİ TAKIMIN SİSTEMİ NE OLACAK?

"Belli bir düşüncem var. Bunu geliştiriyoruz. Üstüne fikirler eklenecektir. Sistem değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. 2 senedir bu ülkedeyim. Oyuncuları tanıyorum. Kendi ideallerimle birlikte güzel bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacağız. Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Bu burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz. Kuntz'a olan saygımdan ötürü şurası kötü, şurası gelişmeli diyemem. Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz. çok gururluyum. Benim için çok ayrı duygular milli takım çalıştırmak. Neden burada olduğumu biliyorum. Burada o kaynaşmayı, pozitif havayı tekrar yansıtmak istiyorum."

"BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞTÜM"

"Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Bugünün gerçeklerini ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama ilk hedef geleceğe bakmak. Tarihi, geçmişi biliyoruz. Onlardan bir çıkarım yapıp böyle olacak demiyoruz. Hep geleceğe bakıyoruz. Buraya gelmeden önce başkanımızla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile konuşmalarımız oldu. İmzadan sonra birkaç oyuncu ile görüştüm. Sahada ve saha dışında neler istediğimle alakalı görüşmelerimiz oldu."

"YABANCI KURALI YORUMU

"Bir kural var. Biz de bu kurala saygı duymak zorundayız. Bütün ülkelerin futbolda kendilerine göre kuralları oluyor. Burada da böyle bir kural var, bir şey söyleyemeyiz saygı duyarız."

"GENCİ, YAŞLISI EN İYİ MİLLİ OYUNCULARI ALMAK İÇİN İNCELEYECEĞİZ"

"Her şeyi izliyoruz, her ligi takip ediyoruz. En hazır olan, en iyi olan, hem fiziksel hem mental olarak iyi olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Süper Lig'i, 1. Lig'i ve Avrupa liglerini takip ediyoruz. Genci, yaşlısı en iyi milli oyuncuları almak için inceleyeceğiz. Alt ligleri de takip edeceğiz. Orada da önemli yetenekler olabiliyor."

"HERKESİ MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

"Birkaç ay önce deprem faciasında gördüğüm insanlar, o insanların gözüne baktığımda aldığım duyguyu içimde hissediyorum hala. Herkesi mutlu etmek istiyorum. Milli maçlar ve milli bayrak ile..."

"MİLLİ TAKIM HERKESİN ÜSTÜNDE BİR ORGANİZASYON"

"Dünya ülkelerinde de görüyoruz. Kulüplerimiz, kulüp antrenörlerimizle yakın temasta olmalıyız. Bilgi akışını karşılıklı iyi şekilde yapmalıyız. Şunun altını çizmek istiyorum, her kulübün kendi yapısı var ve bunu korumak istiyorlar. Bu bildiğimiz bir şey. Ancak, milli takım da var! Milli takım da farklı ve herkesin üstünde olan bir organizasyon. Milli takımın tek bir bayrağı var ve hepimiz o bayrağın altındayız. Bunun bilincini sağlamamız lazım. Her zaman hatırlamamız gereken bir şey var; milli maç milyonlarca insana sevinç verebilir. Bunu herkesin anlaması ve hemfikir olması lazım."