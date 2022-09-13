Son Dakika! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu sezon yabancı kuralı değişmeyecek!

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Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken yabancı oyuncu kuralı tartışmaları gündemden düşmüyor.

Teknik direktörler mevcut 8+3 kuralı nedeniyle ilk 11 oluşturma ve oyuncu değişikliği yapma konusunda duydukları sıkıntıyı dile getiriyor.

TFF'NİN GÜNDEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Söz konusu eleştirilen gölgesinde yabancı kuralının sezon içerisinde değişebileceği iddiaları ortaya atılmıştı ancak TFF'nin gündeminde ise böyle bir maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Habertürk'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Mevcut kuralda takımlar ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda.