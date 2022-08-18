Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig tarihinde bir ilk | Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine cevap

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik ve TFF'nin yeni MHK Danışmanı Hugh Dallas’ın katılımlarıyla, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da gerçekleştirilen MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar. Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Tüm yönetici, teknik adam ve futbolculardan hakemlerle ilgili açıklamalarında daha nazik bir dil ve anlayış bekliyorum. Biraz sabır rica ediyorum.

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Büyükekşi: 'Şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz' çağrıları bizde karşılık bulmaz

Ahmet Nur Çebi'nin 'Yasin Kol'u istemiyoruz' sözlerine yanıt veren Büyükekşi, "Hakem atamaları algoritma üzerinden yapılıyor. 'Şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz' gibi çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz." ifadelerini kullandı.

Çebi ne demişti?

Alanyaspor maçının ardından TFF'ye giden Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi şu açıklamada bulunmuştu:

Türk futboluyla ilgili meseleleri konuştuk. Corendon Alanyaspor maçında yaşadığımız haksızlıkları elimizdeki belgelerle tek tek arz ettik. Kendilerinin bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini anlamış bulunuyorum. Gerekenin yapılacağını umuyoruz. Federasyon, Türk futbolunun temsilcisidir. MHK, kendilerine bağlıdır. Geçen sezondan beri devam eden sorunların çözülmesini talep ettik. Sorunların bir kısmı çözülse de tamamının çözülmediğinin bilincinde olduğumuzu söyledik. Hataların tespitini yapacak kişilerin kendileri olduğunu söyledik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Diğer takımların da haksızlığa uğramasını istemiyoruz. Beşiktaş’ın haksızlıkları kaldırabilecek limitinin olmadığını ifade ettik. Benim Camiam mutsuz, benim Camiam tedirgin. Benim Camiamın güvene ihtiyacı var.

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Benim camiamın federasyonun ve hakemlerinin zarar vermeyeceğine inanmaya ihtiyacı var. Bunu yapmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmek, inanmak istiyorum. Bekleyip yapılan yanlışları nasıl düzelteceklerini göreceğiz. Federasyonun hakemlerle ilgili olarak daha açık ve şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Hata yapılan yerleri söyleyin dedik. Sizler de çıkın eleştirilere cevap verin dedik. Galiba böyle de bir çalışma içindeler. En kısa sürede gerçekleştireceklerine inanıyorum. Beşiktaş’ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Umarım sonuçlarını herkesin göreceğini düşünüyorum. Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Bir cerrah ameliyatta hata yaptığında sonucu ölüm oluyorsa hakemlerin de hata yapma lüksleri yok. Adını koymuşuz hata diye ama bu iş artık bitti. Hakemler son derece dikkatli olmalı. Bir maçta bir hatayı anlarsınız ama on tane hata olmaz.