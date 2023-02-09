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Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyüekşi: 'Maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık'

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#Deprem#TFF#Süper Lig
Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyüekşi: Maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 19:27

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin başlangıcı hakkında "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" dedi.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in ertelenme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Büyükekşi, "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" dedi.

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İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Daha önce TFF, maçlarla ilgili "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır." şeklinde açıklama yapmıştı.

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#Deprem#TFF#Süper Lig

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