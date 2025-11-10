Son dakika... TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı! Süper Lig'den 27 isim PFDK'ya sevk edildi

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların listesini duyurdu. 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

İşte TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.



1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.



TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.



Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.



Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır.

Haberin Devamı

SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU

Beşiktaş: Necip Uysal, Ersin Destanoğlu

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Göztepe: Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.

Gaziantep FK: Taha Güneş, Nazım Sangare

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu.

Haberin Devamı

Bahis oynadıkları gerekçesiyle en çok futbolcusu sevk edilen kulüpler:

▪ 18 - Diyarbekirspor

▪ 17 - Ağrıspor

▪ 17 - Erbaasspor

▪ 16 - Yalova FK

▪ 15 - Bingölspor

▪ 15 - Mazıdağı Fosfat Spor

▪ 14 - Yozgat Belediyesi Bozokspor

▪ 13 - Artvin Hopaspor

▪ 13 - Beykozspor

▪ 13 - Kırşehir FK

▪ 13 - Etimesgutspor

▪ 13 - Silivrispor

SONUÇLARI NE OLACAK?

TFF'nin açıklamalarının ardından Avukat Şükrü Aksu ve Hukukçu Dr. Tarkan Erdal, CNN Türk canlı yayına bağlanarak; futbolcuların alacağı cezaya dair konuştu ve akıllara gelen soruları giderdi.

Şükrü Aksu: Soruşturma olacak, görüşleri alınacak

Çok büyük sayı, süper ligden 27 futbolcu bu açıklanan isimler arasında, bütün isimler açıklandı. Futbolcuların bunu yapmaması gerekir, 3700 kişilik bir havuzdan 1024 futbolcudan bahsediyoruz, büyük bir rakam.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Disiplin Talimatnamesindeki maddeye göre futbolcuların futbol bahsi oynamaması gerekir, hak mahrumiyeti cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır. Disiplin Kurlunu sevk edildiklerinde zaten oynayamıyorlar. Soruşturma olacak, görüşleri alınacak. Minimum 3 aydan başlamak üzere 1 yıla kadar futboldan uzak kalmaları gündemde olacak.

Diğer bir akla gelen soru şudur: Futbolcu sadece bir oyun mu oynadı yoksa kendisinin de oynadığı bir oyunda manipülatif bir harekette bulundu mu? Buna da bakılacak.

Dr. Tarkan Erdal: En az 3 ay cezayla karşı karşıya kalırlar

Yasa dışı bahis ile yasal bahis karıştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sevklerin yapıldığı legal olarak Süper Totonun izin verdiği şirketlerce alınan isimlere özgü oynayan futbolcuların sevkidir. Daha önce hakemlerin sevki yapılmıştı. Bu futbolcular bahis oynadıklarına ilişkin bir tespit yapıldı, bu futbolcuları da Disiplin Kuruluna sevk edildi. Şimdi Disiplin Kurulu karar verecek. Futbolla ilgili hiç kimse legal de olsa bahis oynayamaz. Disiplin Kuruluna göre, bu kişiler bahis oynarsa en az 3 en fazla 1 yıl olmak üzere hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalırlar.

Haberin Devamı