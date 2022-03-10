Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı'dan MHK ve hakem açıklaması!

#Servet Yardımcı#MHK#Hakem TFF
Son Dakika: TFF Asbaşkanı Servet Yardımcıdan MHK ve hakem açıklaması

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı, MHK'nın tarihi hakem kararına ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem operasyonu ile ilgili olarak UEFA ve FIFA’yı bilgilendirdi. Bu konuda UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı ile konuştuk.

GENÇLEŞTİRME HAREKETİ

· UEFA’nın tepkisi ne oldu?

· Bu konuda sadece bir bilgilendirme yaptık. Yeni bir yapılanma ve gençleştirme hareketi olduğunu bildirdik. UEFA sadece gerekçesini sorar. Eğer kriminal bir gerekçe yoksa, ki yok, bizim verdiğimiz bilgiler de onlar için yeterli.

RİZELİYİM AMA RİZE DE F.BAHÇE DE BENİ SUÇLUYOR

· Servet Yardımcı ile devam edelim. Yakalamışken ona da sorduk: Niye hep hedefte Servet Yardımcı, hakem operasyonu konusunda da isminiz geçti:

· Bilmiyorum. Rizeliyim, Rize beni suçluyor, F.Bahçe kongre üyesiyim, onlar suçluyor.

Hakem konusu...

· Bakın Rize-Galatasaray maçı sonrası Kulüpler Birliği ile bir araya geldik. MHK’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak UEFA ve FIFA’ya uyumlu bir yapı oluşturmak istedik. Bu yapının tesis edilmesi için David Ellary ismini önerdim. Gelecek hakemlik müessesemizin röntgenini çekecekti.

Haberin Devamı

TEK MÜDAHALEM KURUMSAL BAZDA

· Geldi ve röntgeni çekti mi?

· Evet ama henüz rapor gelmedi. Benim hakemlik konusunda tek müdahalem kurumsal bazda bu oldu. Ama hep hedeftesiniz?

· UEFA’da 55 federasyonun bağlı olduğu komitenin başkanıyım. Oradaki tecrübeyi aktarmak da başka bir amacım. Ben isimlerle değil, kurumsal olarak ne yapılması gerektiği ile ilgileniyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Servet Yardımcı#MHK#Hakem TFF

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı