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Futbol
Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF açıkladı! Üst klasman hakeminin corona testi pozitif...

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Son Dakika | TFF açıkladı! Üst klasman hakeminin corona testi pozitif...
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Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemlerinden birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu

 

Son Dakika | TFF açıkladı Üst klasman hakeminin corona testi pozitif...

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