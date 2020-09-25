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Futbol
Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF açıkladı! Üç hakem koronavirüse yakalandı

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Son Dakika | TFF açıkladı! Üç hakem koronavirüse yakalandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, iki klasman hakemi ve bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Son Dakika | TFF açıkladı Üç hakem koronavirüse yakalandı

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