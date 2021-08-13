Son dakika: TFF açıkladı! Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.