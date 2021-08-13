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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: TFF açıkladı! Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak

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Son dakika: TFF açıkladı! Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak

TFF, sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.    

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

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