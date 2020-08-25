Son Dakika | TFF açıkladı: 'Ekim ayından itibaren maçlar sınırlı seyirci ile oynanacak'

TFF, Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.

Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.

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