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GeriFutbol Son dakika: TFF açıkladı! Bir üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika: TFF açıkladı! Bir üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı

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Son dakika: TFF açıkladı! Bir üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

Hürriyet

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