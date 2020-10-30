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GeriFutbol Son Dakika | TFF açıkladı! 4 üst klasman hakem, koronavirüse yakalandı!
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Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF açıkladı! 4 üst klasman hakem, koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | TFF açıkladı! 4 üst klasman hakem, koronavirüse yakalandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Son Dakika | TFF açıkladı 4 üst klasman hakem, koronavirüse yakalandı

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