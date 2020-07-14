Son dakika! TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değiştirildi!
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta müsabaka programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı.
TFF, 33. hafta programında değişikliğe gitti. 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.
Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.
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