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Geri Futbol Son dakika! TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değiştirildi!
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Haber Giriş: 14.07.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Son dakika! TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değiştirildi!

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Son dakika! TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değiştirildi!
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta müsabaka programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı.

TFF, 33. hafta programında değişikliğe gitti. 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.

Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

Son dakika TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değiştirildi

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