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Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Son dakika | TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sponsoru Misli.com! Maçlar canlı yayınlanacak...

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Son dakika | TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sponsoru Misli.com! Maçlar canlı yayınlanacak...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. ve 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için Misli.com ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Ankara’da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2. ve 3. Lig takımlarına müjde verdi.

Özdemir, “TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde imzayı atacağız, detayları açıklayacağız. Böylece alt liglerdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı da sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligin yeni sponsoru Misli.com Maçlar canlı yayınlanacak...

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