Son dakika | TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sponsoru Misli.com! Maçlar canlı yayınlanacak...

Ankara’da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2. ve 3. Lig takımlarına müjde verdi.

Özdemir, “TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde imzayı atacağız, detayları açıklayacağız. Böylece alt liglerdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı da sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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