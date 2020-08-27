Son Dakika | TFF 2. Lig kuraları çekildi, gruplar belli oldu
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grubu oluşturan takımlar belli oldu.
2020-2021 Sezonu TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takımla oynanacak.
TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.
BEYAZ GRUP
Afjet Afyon
Amedspor
24 Erzincan
Ankara Demir
Çorum Bld.
Ergene V.
Gümüşhanespor
Hacettepe
Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor
Kahramanmaraş
Manisa FK
Kocaelispor
Niğde A.
Sancaktepe
Sarıyer
Şanlıurfaspor
Uşakspor
Zonguldak Kömür
KIRMIZI GRUP
1922 Konyaspor
Başkent Akademi
Bayburt Özel İdare
Elazığspor
Etimesgut Belediyespor
Eyüpspor
Kastamonuspor
Karacabey Bld.
Kardemir Karabükspor
Kırklarelispor
Kırşehirspor
Pazarspor
Pendikspor
Sakaryaspor
Serik Belediyespor
Sivas Belediye Spor
Tarsus İdman Yurdu
Turgutluspor
Van Spor
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