Son Dakika | TFF 2. Lig kuraları çekildi, gruplar belli oldu

2020-2021 Sezonu TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takımla oynanacak.

TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

BEYAZ GRUP



Afjet Afyon

Amedspor

24 Erzincan

Ankara Demir

Çorum Bld.

Ergene V.

Gümüşhanespor

Hacettepe

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kahramanmaraş

Manisa FK

Kocaelispor

Niğde A.

Sancaktepe

Sarıyer

Şanlıurfaspor

Uşakspor

Zonguldak Kömür







KIRMIZI GRUP

1922 Konyaspor

Başkent Akademi

Bayburt Özel İdare

Elazığspor

Etimesgut Belediyespor

Eyüpspor

Kastamonuspor

Karacabey Bld.

Kardemir Karabükspor

Kırklarelispor

Kırşehirspor

Pazarspor

Pendikspor

Sakaryaspor

Serik Belediyespor

Sivas Belediye Spor

Tarsus İdman Yurdu

Turgutluspor

Van Spor

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