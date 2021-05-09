Son Dakika: TFF 1. Lig'de son play-off bileti Altınordu'nun! Altay ve İstanbulspor ve Altay yerini korudu
Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off bileti almaya hak kazanan üçüncü takım oldu. Daha önce garantileyen İstanbulspor ve Altay ise son hafta oynanan maçlarla puan cetvelindeki yerlerini korudu. Play-offta yer alacak dördüncü takım ise bugün oynanacak 3 karşılaşmanın ardından belli olacak.
TFF 1. Lig'de play-off yarışı son hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önce garantileyen İstanbulspor ve Altay'ın ardından TFF 1. Lig play-off biletini alan üçüncü takım Altınordu oldu.
Altınordu, son maçta Balıkesirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti ve puan cetvelinde 6. sıradaki yerini korudu.
Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'u 3-0 yenmesine karşın yarıştaki rakibi Altınordu'nun puan kaybı yaşamaması sebebiyle play-off hattının dışında kaldı.
Play-offta yer alacak dördüncü takım ise bugün oynanacak son 3 mücadelenin ardından belli olacak
İşte TFF 1. Lig'de sonuçlar;
Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
Altay-Bandırma: 4-3
Play-off puan durumu;
4- İstanbulspor - 64
5- Altay - 63
6- Altınordu - 60
7- Ankara Keçiörengücü - 58
Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı