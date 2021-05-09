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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika: TFF 1. Lig'de son play-off bileti Altınordu'nun! Altay ve İstanbulspor ve Altay yerini korudu

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Son Dakika: TFF 1. Lig'de son play-off bileti Altınordu'nun! Altay ve İstanbulspor ve Altay yerini korudu

Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off bileti almaya hak kazanan üçüncü takım oldu. Daha önce garantileyen İstanbulspor ve Altay ise son hafta oynanan maçlarla puan cetvelindeki yerlerini korudu. Play-offta yer alacak dördüncü takım ise bugün oynanacak 3 karşılaşmanın ardından belli olacak.

TFF 1. Lig'de play-off yarışı son hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önce garantileyen İstanbulspor ve Altay'ın ardından TFF 1. Lig play-off biletini alan üçüncü takım Altınordu oldu.

Altınordu, son maçta Balıkesirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti ve puan cetvelinde 6. sıradaki yerini korudu.

Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'u 3-0 yenmesine karşın yarıştaki rakibi Altınordu'nun puan kaybı yaşamaması sebebiyle play-off hattının dışında kaldı.

Play-offta yer alacak dördüncü takım ise bugün oynanacak son 3 mücadelenin ardından belli olacak

İşte TFF 1. Lig'de sonuçlar;

Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
Altay-Bandırma: 4-3

Play-off puan durumu;

4- İstanbulspor - 64
5- Altay - 63
6- Altınordu - 60
7- Ankara Keçiörengücü - 58 

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı

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