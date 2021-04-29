Son Dakika: TFF 1. Lig'de play-off tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi.

Yapılan açıklamaya göre; TFF 1. Lig'de play-off yarı final maçları 17-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımı belirleyecek final maçı ise 25 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

TFF 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı

Misli.com 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe

Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi

Final: 28 Mayıs Cuma

Misli.com 3. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Ça