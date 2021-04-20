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GeriFutbol Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç saatlerine iftar düzenlemesi..
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç saatlerine iftar düzenlemesi..

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Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç saatlerine iftar düzenlemesi..

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 37. haftada, TFF 1. Lig'de ise 32. haftada oynanacak maçların başlama saatlerini değiştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de daha önce 19.00'da başlayacağı açıklanan müsabakaların başlama saatlerinde değişikliğe gitti.

Federasyonun yeni kararına göre; Süper Lig'de 37. haftada, TFF 1. Lig'de ise 32. haftada oynanacak 19.00 seansı mücadelelerin başlama saatleri 20.30'a alındı.

Süper Lig'de başlama saati 19.00'dan 20.30'a alınan maçlar:

23 Nisan 20:30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
24 Nisan 20:30 Denizlispor - Sivasspor
24 Nisan 20:30 Antalyaspor - Galatasaray
24 Nisan 20:30 Beşiktaş - Kayserispor
25 Nisan 20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Ligde maç saatlerine iftar düzenlemesi..

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