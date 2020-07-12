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Haber Giriş: 12.07.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF 1. Lig'de Hatayspor şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi

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Son Dakika | TFF 1. Lig'de Hatayspor şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi
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TFF 1. Lig'de Hatayspor, bitime 1 hafta kala deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

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  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 TFF 1. Lig'de Hatayspor, Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.

Hatayspor, 10 kişi oynayan Adanaspor karşısında 1-0 geriye düştü ancak 78'de Helder Barbosa'nın golüyle durum 1-1'e geldi. 89'da Yusuf'un attığı golle konuk ekip maçtan 2-1 üstün ayrıldı ve Süper Lig'e yükseldi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu.

Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Son Dakika | TFF 1. Ligde Hatayspor şampiyon olarak Süper Lige yükseldi


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