Son dakika | TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi
TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi tamamlandı. İşte ilk hafta programı...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Yılmaz Büyükaydın, "Pandemi sürecinde ülkemiz için kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik birçok etkinlik planlıyoruz. Onlara futbol aracağılıyla moral vermek ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Uzun bir sezonu pandemiye rağmen başarıyla tamamladık. Futbolun geri dönüşü için sağlık kurulumuz da çok önemli bir protokol hazırladı. Onların çalışmaları futbolun gelecek sezon da oynanması için bize ışık tutacaktır. Taraftarın olmadığı karşılaşmaların futbol coşkusuna olumsuz etkileri oluyor. Hedefimiz, insan sağlığını gözeterek taraftarları takımlarıyla buluşturmak. Ekim ayında düşük kapasiteyle de olsa taraftarlar maçları izleyebilecek" ifadelerini kullandı.
Planlamaya göre 1. Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.
1. HAFTA
Ümraniyespor - Bandırmaspor
Adanaspor - İstanbulspor
Osmanlıspor - Eskişehirspor
Altay - Samsunspor
Boluspor - Keçiörengücü
Bursaspor - Adana Demirspor
Menemenspor - Altınordu
Balıkesirspor - Giresunspor
Akhisarspor - Tuzlaspor
2. HAFTA
Yılport Samsunspor-Ümraniyespor
Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor
Eskişehirspor-Adanaspor
Altınordu-Bursaspor
Adana Demirspor-Boluspor
Giresunspor-Menemenspor
İstanbulspor-Altay
Tuzlaspor-Balıkesirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor
3. HAFTA
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü
Altay-Eskişehirspor
Boluspor-Altınordu
Akhisarspor-Balıkesirspor
Menemenspor-Tuzlaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor
Osmanlıspor-Adana Demirspor
Bursaspor-Giresunspor
Ümraniyespor-İstanbulspor
4. HAFTA
Adana Demirspor-Adanaspor
Eskişehirspor-Ümraniyespor
Altınordu-Osmanlıspor
Tuzlaspor-Bursaspor
Giresunspor-Boluspor
Ankara Keçiörengücü-Altay
İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Balıkesirspor-Menemenspor
Yılport Samsunspor-Akhisarspor
5. HAFTA
Adanaspor-Altınordu
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü
Akhisarspor-Menemen Spor
Bursaspor-Balıkesirspor
Boluspor-Tuzlaspor
Altay-Adana Demirspor
Osmanlıspor-Giresunspor
Yılport Samsunspor-İstanbulspor
6. HAFTA
Giresunspor-Adanaspor
Adana Demirspor-Ümraniyespor
Menemen Spor-Bursaspor
Balıkesirspor-Boluspor
Eskişehirspor-Yılport Samsunspor
Altınordu-Altay
Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor-Akhisarspor
Tuzlaspor-Osmanlıspor
7. HAFTA
Ümraniyespor-Altınordu
Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü
İstanbulspor-Eskişehirspor
Boluspor-Menemenspor
Adanaspor-Tuzlaspor
Osmanlıspor-Balıkesirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor
Akhisarspor-Bursaspor
Altay-Giresunspor
8. HAFTA
Giresunspor-Ümraniyespor
Balıkesirspor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor
Adana Demirspor-Yılport Samsunspor
Bursaspor-Boluspor
Tuzlaspor-Altay
Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Eskişehirspor-Akhisarspor
Menemenspor-Osmanlıspor
9. HAFTA
Yılport Samsunspor-Altınordu
Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü
Altay-Balıkesirspor
Adanaspor-Menemenspor
Ümraniyespor-Tuzlaspor
Akhisarspor-Boluspor
Osmanlıspor-Bursaspor
İstanbulspor-Adana Demirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor
10. HAFTA
BalıkesirsporÜmraniyespor
Altınordu-İstanbulspor
Bursaspor-Adanaspor
Menemenspor-Altay
Giresunspor-Yılport Samsunspor
Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adana Demirspor-Eskişehirspor
Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor
Boluspor-Osmanlıspor
11. HAFTA
Eskişehirspor-Altınordu
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor
Yılport Samsunspor-Tuzlaspor
Ümraniyespor-Menemenspor
Adanaspor-Boluspor
Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor
Altay-Bursaspor
Akhisarspor-Osmanlıspor
İstanbulspor-Giresunspor
12. HAFTA
Bursaspor-Ümraniyespor
Osmanlıspor-Adanaspor
Tuzlaspor-İstanbulspor
Boluspor-Altay
Balıkesirspor-Yılport Samsunspor
Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adana Demirspor-Akhisarspor
Altınordu-Ankara Keçiörengücü
Giresunspor-Eskişehirspor
13. HAFTA
Adana Demirspor-Altınordu
İstanbulspor-Balıkesirspor
Yılport Samsunspor-Menemenspor
Eskişehirspor-Tuzlaspor
Ümraniyespor-Boluspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor
Akhisarspor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-Giresunspor
Altay-Osmanlıspor
14. HAFTA
Osmanlıspor-Ümraniyespor
Menemenspor-İstanbulspor
Bursaspor-Yılport Samsunspor
Giresunspor-Adana Demirspor
Adanaspor-Altay
Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Altınordu-Akhisarspor
Balıkesirspor-Eskişehirspor
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü
15. HAFTA
Altay-Akhisarspor
Giresunspor-Altınordu
Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor
Eskişehirspor-Menemenspor
Adana Demirspor-Tuzlaspor
İstanbulspor-Bursaspor
Yılport Samsunspor-Boluspor
Ümraniyespor-Adanaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Osmanlıspor
16. HAFTA
Altay-Ümraniyespor
Akhisarspor-Giresunspor
Boluspor-İstanbulspor
Osmanlıspor-Yılport Samsunspor
Balıkesirspor-Adana Demirspor
Adanaspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor
Tuzlaspor-Altınordu
Menemenspor-Ankara Keçiörengücü
Bursaspor-Eskişehirspor
17. HAFTA
Ümraniyespor-Akhisarspor
Altınordu-Balıkesirspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay
Giresunspor-Tuzlaspor
Adana Demirspor-Menemenspor
Ankara Keçiörengücü-Bursaspor
Eskişehirspor-Boluspor
Yılport Samsunspor-Adanaspor
İstanbulspor-Osmanlıspor
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