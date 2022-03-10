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Son Dakika: TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de maçlar bir hafta kaydırıldı! Maçlar ne zaman oynanacak?

#Tff#Kar#1. Lig
Son Dakika: TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Ligde maçlar bir hafta kaydırıldı Maçlar ne zaman oynanacak

TFF, yağtığı açıklamayla Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'lerin kötü hava koşulları nedeniyle bir hafta kaydırıldığını duyurdu.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre; Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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EYÜPSPOR - BURSASPOR MAÇI BU AKŞAM

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası bu akşam gerçekleştirilecek.

Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada ertelenen karşılaşma, aynı şartlarda kaldığı yerden devam edecek.

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Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle 12. dakikada ertelenen maçta, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.

Karşılaşma esnasında ise kar yağışı beklentisi yüksek...

 

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#Tff#Kar#1. Lig

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