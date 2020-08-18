MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı.
GeriFutbol Son Dakika | TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı.
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirledi.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.

 

Son Dakika | TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlayacak Açıklandı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle