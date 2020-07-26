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Spor Arena
Haber Giriş: 26.07.2020 - 18:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF 1. Lig Playoff turunda finalin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

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Son Dakika | TFF 1. Lig Playoff turunda finalin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
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Bursaspor'u eleyen Adana Demirspor ile Akhisarspor'u geçen Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig Playoff turu finalinde karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig Playoff turunun finalistleri belli oldu. Adana Demirspor, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Bursaspor'u 55. dakikada Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'ün kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Fatih Karagümrük ise sahasında 3-3 berabere kalarak avantajı kaptırdığı rakibini deplasmanda 1-0 yenerek diğer finale yükseldi. Galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erik Sabo attı.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

Son Dakika | TFF 1. Lig Playoff turunda finalin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

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