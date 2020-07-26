Son Dakika | TFF 1. Lig Playoff turunda finalin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
Bursaspor'u eleyen Adana Demirspor ile Akhisarspor'u geçen Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig Playoff turu finalinde karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig Playoff turunun finalistleri belli oldu. Adana Demirspor, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Bursaspor'u 55. dakikada Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'ün kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Fatih Karagümrük ise sahasında 3-3 berabere kalarak avantajı kaptırdığı rakibini deplasmanda 1-0 yenerek diğer finale yükseldi. Galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erik Sabo attı.
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.
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