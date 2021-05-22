Son Dakika: TFF 1. Lig play-off'ta Samsunspor'u eleyen Altınordu finalde Altay'ın rakibi oldu!

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 32. dakikada konuk ekipte Metehan açtı: 0-1.

Bu gole Nadir Çiftçi'nin penaltıdan attığı golle yanıt veren Samsunspor, 81'de Yasin Öztekin'le öne geçse de son dakikada gelen gole engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Samsunspor'u play-off yarı finalinde eleyen Ege temsilcisi, finalde Altay'ın rakibi oldu.

2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak kalan Altay ile 1969-1970'den beri Süper Lig'de yer almayan Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü ligde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için karşılaşacak.

İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Serkan Çimen

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Dk. 90 1 Yalçın Kılınç), Veli Çetin (Dk. 46 Coureur), Boli, Mucahit Albayrak, Savicevic, Djedje (Dk. 79 Erhan Kartal), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 79 Guido Koçer), Nadir Çiftçi

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Kaya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Şeref Özcan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Dk. 70 Enis Destan), Furkan Çil (Dk. 90 2 Yusuf Can Esendemir), Recep Aydın

Goller: Dk. 32 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90 6 Enis Destan (Altınordu), Dk. 55 Nadir Çiftçi (penaltıdan), Dk. 81 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 72 Rahmi Salih Kaya, Dk. 73 Enis Destan (Altınordu), Dk. 59 Savicevic, Dk. 64 Djedje (Yılport Samsunspor)