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Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF 1. Lig Play-off finalinde Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı nerede saat kaçta oynanacak?

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Son Dakika | TFF 1. Lig Play-off finalinde Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı nerede saat kaçta oynanacak?
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Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off final maçı Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Son Dakika | TFF 1. Lig Play-off finalinde Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı nerede saat kaçta oynanacak

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