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Son dakika: TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan 2 fırsat transferi birden

#Transfer#Eyüpspor#TFF 1. Lig
Son dakika: TFF 1. Lig ekibi Eyüpspordan 2 fırsat transferi birden

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Ukrayna'da forma giyen Gerson Rodrigues ve Olivier Thill'i renklerine bağladı.

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TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Eyüpspor, TFF'nin transfer talimatında değişikliğe gitmesinin ardından Ukrayna'da top koşturan Gerson Rodrigues ile Olivier Thill'i kadrosuna kattı.

UEFA'nın Rusya ve Ukrayna'dan alınacak futbolcuların transferine izin vermesinin ardından TFF de her takımı 2 futbolcu alma hakkı tanımıştı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibi, Dynamo Kiev'de oynayan kanat oyuncusu Gerson Rodrigues ve Vorskla Poltava'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Olivier Thill'i takıma katarak fırsat transferi gerçekleştirdi.

SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYORDU

Kariyerinde bir dönem Ankaragücü forması da giyen Gerson Rodrigues'in Ukrayna ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

2015 yılına profesyonel olan Lüksemburglu orta saha oyuncusunun ise Vorskla Poltava ile olan mukavelesi 2023 yılına sona eriyordu.

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BAŞKA TALİPLERİ DE VARDI

Gerson Rodrigues ve Olivier Thill'e TFF 1. Lig'de başka takımlarından talip olduğu ancak Eyüpspor'un elini çabuk tuttuğu öğrenildi.

LİGİN EN DEĞERLİ 2 İSMİ

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Gerson Rodrigues ve 1.8 milyon olan Olivier Thill, TFF 1. Lig'in piyasa değeri en yüksek 2 oyuncusu oldu.

7 NİSAN'A KADAR HAK TANINMIŞTI

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle her iki ülkede forma giyen oyuncuların transferi için 7 Nisan'a kadar kulüplere süre verilmişti.

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#Transfer#Eyüpspor#TFF 1. Lig

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