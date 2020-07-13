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GeriFutbol Son Dakika | TFF 1. Lig 34. ve son hafta maç programı açıklandı! Hatayspor'un ardından Süper Lig'e ikinci bilet
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF 1. Lig 34. ve son hafta maç programı açıklandı! Hatayspor'un ardından Süper Lig'e ikinci bilet

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Son Dakika | TFF 1. Lig 34. ve son hafta maç programı açıklandı! Hatayspor'un ardından Süper Lig'e ikinci bilet
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2019-2020 sezonu TFF 1. Lig 34. hafta maç programı açıklandı. BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde ikinci Süper Lig biletinin sahibi olacak. İşte program ve son puan durumu...

TFF 1. Lig'de 34. ve son haftanın maç programı açıklandı. Buna göre Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takımı belirleyecek maçlar 18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde ikinci Süper Lig biletinin sahibi olacak. Birer puan aralıklarla sıralanan Adana Demirspor, Akhisarspor ve Bursaspor ise Erzurum'un hata yapmasını bekleyecek. Play-Off ve düşme hattı için de yarış son haftaya taşındı.

İşte program;

Son Dakika | TFF 1. Lig 34. ve son hafta maç programı açıklandı Hataysporun ardından Süper Lige ikinci bilet

PUAN DURUMU

Son Dakika | TFF 1. Lig 34. ve son hafta maç programı açıklandı Hataysporun ardından Süper Lige ikinci bilet

 

Son Dakika | TFF 1. Lig 34. ve son hafta maç programı açıklandı Hataysporun ardından Süper Lige ikinci bilet

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