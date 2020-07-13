Son Dakika | TFF 1. Lig 34. ve son hafta maç programı açıklandı! Hatayspor'un ardından Süper Lig'e ikinci bilet
2019-2020 sezonu TFF 1. Lig 34. hafta maç programı açıklandı. BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde ikinci Süper Lig biletinin sahibi olacak. İşte program ve son puan durumu...
TFF 1. Lig'de 34. ve son haftanın maç programı açıklandı. Buna göre Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takımı belirleyecek maçlar 18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde ikinci Süper Lig biletinin sahibi olacak. Birer puan aralıklarla sıralanan Adana Demirspor, Akhisarspor ve Bursaspor ise Erzurum'un hata yapmasını bekleyecek. Play-Off ve düşme hattı için de yarış son haftaya taşındı.
İşte program;
PUAN DURUMU
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