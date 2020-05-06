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GeriFutbol Son dakika | TFF 1, 2 ve 3. Lig ne zaman başlayacak? Amatör ligler oynanacak mı? Nihat Özdemir açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Son dakika | TFF 1, 2 ve 3. Lig ne zaman başlayacak? Amatör ligler oynanacak mı? Nihat Özdemir açıkladı

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Son dakika | TFF 1, 2 ve 3. Lig ne zaman başlayacak? Amatör ligler oynanacak mı? Nihat Özdemir açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen futbolun geleceğiyle ilgili verilen kararı açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12, 13, 14 Haziran'da başlayacağını ve 26 Temmuz'da sona ereceğini açıkladı. Nihat Özdemir ayrıca "TFF 1, 2 ve TFF 3. Lig ne zaman başlayacak?", "Amatör ligler oynanacak mı?" sorularını da yanıtladı. İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun yeniden ne zaman başlayacağını açıkladı. Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in başlama tarihini açıkladı.

TFF 1, 2 VE 3. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? AMATÖR LİGLER OYNANACAK MI?

Yeni tarihlere göre Süper Lig, 12, 13, 14 Haziran'da başlayacak ve 26 Temmuz tarihinde sona erecek. Nihat Özdemir, ayrıca Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Nihat Özdemir ayrıca TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in ne zaman başlayacağını da duyurdu. Özdemir, "TFF 1, TFF 2 ve TFF 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'i 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık" dedi.

 

 

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