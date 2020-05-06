Son dakika | TFF 1, 2 ve 3. Lig ne zaman başlayacak? Amatör ligler oynanacak mı? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun yeniden ne zaman başlayacağını açıkladı. Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in başlama tarihini açıkladı.

TFF 1, 2 VE 3. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? AMATÖR LİGLER OYNANACAK MI?



Yeni tarihlere göre Süper Lig, 12, 13, 14 Haziran'da başlayacak ve 26 Temmuz tarihinde sona erecek. Nihat Özdemir, ayrıca Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.



Nihat Özdemir ayrıca TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in ne zaman başlayacağını da duyurdu. Özdemir, "TFF 1, TFF 2 ve TFF 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'i 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık" dedi.