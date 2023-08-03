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Son Dakika: Tete iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Fenerbahçe için İstanbul'a geldi mi? İşin aslı ne?

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#Transfer#Fenerbahçe#Tete
Son Dakika: Tete iddiaları sosyal medyayı karıştırdı Fenerbahçe için İstanbula geldi mi İşin aslı ne
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 13:33

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Tete'yi İstanbul'a getirdiği iddia edildi. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de bir flaş gelişme daha yaşandı.

8 İSİM AÇIKLANDI

Fenerbahçe, şu ana kadar Edin Dzeko, Szymanski, Ryan Kent, Becao, Tadic, Umut Nayir ve Djiku gibi yıldızları kadrosuna katarken bir yıldızın daha transferini bitirmeye hazırlanıyor.

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GÖRÜŞME İÇİN İSTANBUL'A GELDİ Mİ?

Sarı-lacivertlilerin bir süredir kadrosuna katmak istediği Tete'nin görüşmeler için İstanbul'a geldiği iddiası ortaya atıldı.

İddiaya göre oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilmişti. Ancak oyuncuyla kulüp arasında yeni bir görüşme yapıldığına dair iddialar kulüp kaynaklarınca doğrulanmadı.

Tete ve menajeri Bodrum'da tatillerini sürdürüyordu. Oyuncunun menajeri serbest konumdaki oyuncusunu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplere önerdi fakat ciddi bir dönüş alamadı.

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TETE'NİN TALEPLERİ

Tete'nin 10 milyon euro imza parası, 6 milyon euro maaş, sonraki satıştan da %30 'kendine pay' istediği iddia edilirken pazarlıkların sürdüğü ve Fenerbahçe'nin rakamları aşağı çekmeye çalıştığı biliniyordu.

ŞU AN BOŞTA

Tete'nin Shakhtar ile sözleşmesi devam etmesine karşın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA, Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Yönetmeliği’nin 7. ekinde düzenlemeye gitmişti. Böyle oyunculara 2024'ün haziranına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Tete

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