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Son Dakika: Tete geldi, Zaniolo gidiyor! İşte resmi transfer teklifi ve Galatasaray'ın kasasına girecek bonservis...

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#Galatasaray#Zaniolo#Tete
Son Dakika: Tete geldi, Zaniolo gidiyor İşte resmi transfer teklifi ve Galatasarayın kasasına girecek bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 12:32

Galatasaray'ın gelecek planlamasında yer almayan Nicolo Zaniolo'ya yeni bir teklif geldi.

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Transfer çalışmalarına ara vermeyen Galatasaray'da son olarak Tete ile anlaşma sağlandı. Oyuncuyu kulübe getirip imza attıran sarı kırmızılılarda bu transferin ardından gözler Nicolo Zaniolo'nun durumuna çevrildi.

Tete transferiyle birlikte Zaniolo, Galatasaray'ın gelecek planlamasında yer almıyor. Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan Zaniolo için Juventus devreye girmiş fakat yapılan görüşmelerde sonuç alınamamıştı.

ASTON VILLA RESMEN DEVREDE

24 yaşındaki yıldızın satışından peşin ödeme almak isteyen Galatasaray'ın kapısını çalan son kulüp Aston Villa oldu.

 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu transfer listesinin en üst sırasına yazdı. Sportif direktörlüğünü Zaniolo'yu Inter'den Roma'ya getiren Monchi'nin yaptığı İngiliz ekibi Zaniolo için Galatasaray ile temasa geçti.

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BONSERVİSİ İÇİN 30 MİLYON EURO İDDİASI

İngiliz ekibinin Zaniolo için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öne sürülürken bu teklifin toplamda 30 milyon euro'yu bulduğu iddia edildi.

GALATASARAY'DA 11 MAÇTA 5 GOL

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 415 dakika süre alan 24 yaşındaki İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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#Galatasaray#Zaniolo#Tete

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