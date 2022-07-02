Son Dakika: Tenisçi Çağla Büyükakçay doping cezası iptal edildi!

Haberin Devamı

Tenisçi Çağla Büyükakçay’a WADA tarafından verilen doping cezası, İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi.

İşte kulübü ENKA'dan yapılan açıklama;

Sporcumuz Çağla Büyükakçay’a Dünya Anti Doping Ajansı WADA tarafından verilen haksız doping cezası İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Sporcumuzun 25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Türkiye şampiyonu, milli sporcumuz Çağla’ya geçmiş olsun diyoruz.