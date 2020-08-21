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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Son dakika | TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi!

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Son dakika | TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi!
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, eski adıyla Banvit ligden çekildiğini duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

Banvit, ülke basketboluna uzun yıllar büyük katkı sağlamış daha sonra küçülmeye gitmişti.

Son dakika | TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Liginden çekildi

Anadolu Efes, Merter'deki tesislere veda ediyorAnadolu Efes Spor Kulübü, basketbolda simgesel bir yere sahip olan Merter'deki tesislerine veda ediyor.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1982 yılında kurulan ve bugüne kadar binlerce gencin basketbol ile tanışmasını, uluslararası kupa ve organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini sağlayan Merter'deki tesislerin, Türk basketboluna değer katan antrenörler ve spor insanlarının da yetiştiği bir merkez olduğu belirtildi.
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Son dakika | TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Liginden çekildi

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