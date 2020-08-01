Son Dakika | Teknik direktör Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile bir dönem ismi geçen ve geçtiğimiz günlerde Altay ile yollarını ayıran Yalçın Koşukavak, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yalçın Koşukavak, ''Şahsımın Fenerbahçe ile direkt bir görüşmesi olmadı. İki kulüp başkanı arasında 15 Mart'ta gerçekleşen görüşmenin haricinde tarafıma herhangi bir teklif ya da görüşme talebi gelmemiştir.'' sözlerini kullandı.

İşte Yalçın Koşukavak'ın açıklaması;

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