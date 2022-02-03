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Son Dakika: Teknik direktör Roger Schmidt PSV'den ayrıldı! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe'den yeni hamle gelecek mi?

#Roger Schmidt#Psv#Galatasaray
Son Dakika: Teknik direktör Roger Schmidt PSVden ayrıldı Galatasaray istemişti, Fenerbahçeden yeni hamle gelecek mi

Son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörlük görevi için temasa geçtiği Roger Schmidt, PSV Eindhoven'dan ayrılmaya karar verdi. Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve getirilmesi planlanan fakat görüşmelerin olumsuz ilerlediği Schmidt için Fenerbahçe'nin yapacağı hamle merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Hollanda Ligi takımlarından PSV, teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırıyor. Son dönemde Galatasaray ile Fenerbahçe ile adı anılan Alman çalıştırıcı kulübünün yeni sözleşme teklifi geri çevirdi.

PSV, Schmidt'in iki yıl daha takımın başında kalması için ikna etmeye çalıştı ancak yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. 1967 doğumlu teknik adam sezon sonunda kulüpten ayrılacak.

PSV Futbol Direktörü John de Jong, "Geçtiğimiz haftalarda iyi iletişim kurmuştuk. Roger ile devam etmeyi umuyorduk ama o sezon sonu emekli olmak istediğini söyledi. Bizim için üzücü ama amacımız değişmeyecek. Bu sezon kazanabileceğimiz kadar başarı elde etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kulüpte ikinci sezonunu geçiren 54 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda ekibi ile geçen sezon Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

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Voetbal International'ın haberine göre Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, sezon sonu sözleşmesi biten Roger Schmidt'in yerine takımın başına geçecek.

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FATİH TERİM'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYORDU

Roger Schmidt için son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray yakıştırmaları yapılıyordu. Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilirken PSV'yi çalıştıran Roger Schmidt en büyük aday olarak lanse ediliyordu. Hatta Fatih Terim'in, yerine teknik direktör arandığını Roger Schmidt'den öğrendiği konuşuluyordu. 

Bu girişimden sonuç alamayan sarı kırmızılı yönetim, daha sonra temasa geçtiği Domenec Torrent'i takımın başına getirdi.

Son Dakika: Teknik direktör Roger Schmidt PSVden ayrıldı Galatasaray istemişti, Fenerbahçeden yeni hamle gelecek mi

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Alman teknik adam Joachim Löw ile yapılan görüşmelerde büyük yol kat edildi. Fakat Roger Schmidt'in PSV'den ayrılma kararı sonrası sarı lacivertlilerin bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

İsmail Kartal'ın geçici olarak takımın başına getiren Fenerbahçe'de Roger Schmidt, Joachim Löw ve Jorge Jesus öne çıkan üç aday olarak gösteriliyordu.

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Ancak sezon ortası yapılan bu girişimlerden sonuç çıkmayınca Löw, tek aday olarak belirlendi. Başkan Ali Koç, Löw ile bizzat görüşürken birçok detayda prensip anlaşmasına vardı.

'GALATASARAY'IN BÖYLE OYNAMASINI BEKLEMİYORDUK'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Hollanda ekibi PSV'de teknik direktör Roger Schmidt, Galatasaray'ın beklediklerinden farklı bir anlayışla maça başladığının altını çizerek "Böyle oynayacaklarını beklemiyorduk. 4-3-3 oynayacaklarını düşünüyorduk. Sağ bekte sorun yaşayacaklarını biliyorduk. Kanatları ve boş alanları daha çok kullandık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Roger Schmidt kimdir?

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54 yaşındaki Alman teknik adam yönetim kariyerine 2005’te Delbrücker’de başlamış, 2007’de ise Preuben Münster’in başına geçmişti.

2011’de Paderborn ve 2012’de Salzburg’u çalıştıran ve 2013-2014 yılları arasında Avusturya Ligi'ni ve Avusturya Kupası'nı kazanan Roger Schmidt, Kevin Kampl, Sadio Mane ve Jonathan Soriano gibi isimlerin parlamasında katkıda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, 2014’te ise Bayer Leverkusen’in başına geçti. 2017’de BJ Guoan takımını yöneten başarılı teknik adam son olarak PSV ile çalışmıştı. 2020’de PSV’nin başına gelen Roger Schmidt’in adı Galatasaray’la anılmaya başlandı.

İLHAN PALUT | SPOR ARENA ÖZEL RÖPORTAJ

Süper Lig'de 2021 / 22 sezonunun ilk bölümünü Trabzonspor'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Konyaspor'da hiç kuşkusuz başarının baş mimarı İlhan Palut... Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarıp dikkatleri üzerine çeken, ardından Göztepe'nin yolunu tutan genç teknik adam, 2021 Şubat ayından itibaren Konyaspor'un başarısı için uğraş veriyor.

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İstikrarlı bir grafik çizen ve 19 karşılaşmada yalnızca iki kez mağlup olan yeşil beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, gerek oynattığı futbol gerek saha dışındaki imajıyla futbol kamuoyunun takdirini kazandı.

Biz de Spor Arena ekibi olarak Konya Kayacık Tesisleri'ne giderek İlhan Palut'la keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

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#Roger Schmidt#Psv#Galatasaray

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