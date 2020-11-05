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Haber Giriş: 05.11.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüse yakalandığını açıkladı!

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Son Dakika | Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüse yakalandığını açıkladı!
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Teknik direktör Bülent Uygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bülent Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Uygun, paylaşımında "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti, elhamdülillahi rabbil alemin. Şu an itibarıyla Kovid-19 virüsü ile ben de tanışmış oldum. 'İyiyim' desem yalan olur, 'kötüyüm' desem inancıma dokunur. Ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler, dua ederim. Allah (c.c) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüse yakalandığını açıkladı

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