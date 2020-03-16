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Basketbol
Haber Giriş: 16.03.2020 - 19:11,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Ligi corona virüs sebebiyle askıya alındı!

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Son Dakika | Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Ligi corona virüs sebebiyle askıya alındı!
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Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Lig müsabakaları corona virüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan 1 Nisan'a kadar durduruldu.

Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol liglerinde müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının 1 Nisan'a kadar oynanmayacağı belirtildi.

Ayrıca, 1-5 Nisan'da Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig play-off müsabakalarının da askıya alındığı aktarıldı.

Öte yandan, 1 Nisan sonrasında oynanması planlanan lig müsabakalarıyla ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı kaydedildi.

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