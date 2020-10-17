Son Dakika | Tecavüz davası nedeniyle Robinho'nun sözleşmesi askıya alındı!
Brezilya Ligi takımlarından Santos, Robinho'nun sözleşmesini İtalya'da devam eden tecavüz davası nedeniyle askıya aldığını açıkladı.
Geçen sezon Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra eski takımı Santos'a dönen Robinho, kısa süre içinde takımsız kaldı.
Brezilya ekibi, Robinho'nun İtalya'da devam eden tecavüz davası nedeniyle sözleşmesini askıya aldıklarını açıkladı.
Roninho, Başakşehir'den ayrıldıktan sonra eski takımı Santos'a 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) maaşı kabul ederek transfer olmuştu.
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