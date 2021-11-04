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Son dakika: TBF'de seçim sonuçlandı! Hidayet Türkoğlu güven tazeledi

#TBF#Hidayet Türkoğlu#Harun Erdenay
Son dakika: TBFde seçim sonuçlandı Hidayet Türkoğlu güven tazeledi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

TBFde seçim tamamlandı Yeni başkan belli olduTBFde seçim tamamlandı Yeni başkan belli oldu
TBFde seçim tamamlandı Yeni başkan belli oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi. Ankara'da bulunan JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:

Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

Hidayet Türkoğlu'nun listesi

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Son dakika: TBFde seçim sonuçlandı Hidayet Türkoğlu güven tazeledi

GENEL KURULDA YAŞANANLAR

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile diğer adaylar Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için yarıştığı, JW Marriott Hotel'de düzenlenen genel kurulda yeterli çoğunluk sağlandı. Genel kurula Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da delege olarak katılım gösterdi.

Genel kurul divanına Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, başkanlık için seçildikten sonra Hidayet Türkoğlu döneminin yönetim kurulunun ibrası için oylama yapıldı. Genel kurul üyeleri, denetleme kurulu ve yönetim kurulunu oybirliğiyle ibra etti.

Seçimden önce başkan adayları da genel kurula hitap etti.

Hidayet Türkoğlu, 5 yıllık başkanlık dönemiyle ilgili gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlarla ilgili genel kurul üyelerine bilgiler verdi.

5 yılda önemli bir yol aldıklarını anlatan Türkoğlu, "5 yıl önce sizlerin takdiriyle geldik. Fark yaratacak, kalıcı eserler bırakacak, stratejik çalışmaların iki dönemle mümkün olacağını söyledik. Görev sürecimizi boyunca sizlerle sık sık bir araya geldik. Gerekli tavsiyelerinizi aldık. Görev yaptığımız sürece çok hassas çalıştık. En zor kararları birlikte alıp uyguladık. Bu sayede bugün sunulan rakamsal başarılar sadece bizim değil sizlerin de başarısıdır. Birlikte yapılacak daha çok işimiz var." diye konuştu.

İlk günkü heyecanla bir kez daha göreve talip olduklarını aktaran Türkoğlu, yapılan harcamalarla ilgili eleştirilere ise "Her zaman şeffaf ve denetime açık olduk. Harcamalarımız basketbolu profesyonel anlamda büyütmek için olmuştur." cevabını verdi.

Türk basketbolu için projelerinin henüz bitmediğini de dile getiren Türkoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Milli takıma da tecrübelerimizi yansıtarak verimli sonuçlar alacağız. Türk oyuncularımızın oynama sürelerini ve gelişimlerini artıracak, genç jenerasyonumuzla unutulmaz başarılara imza atacağız. Basketbolu Anadolu'ya yaymak hedefimizdir. Yeni dönemde hedefimiz tüm maçların ulusal kanalda şifresiz olarak yayımlanması. Sayın Bakanımıza da projemizi sunduk, çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

İlk dönemlerinden çok şey öğrendiklerini de belirten Türkoğlu, yeni yönetime, bir önceki yönetime profesyonel destek veren Ömer Onan'ı da aldıklarını söyledi.

- Harun Erdenay: "Eğer görevi alırsam milli takımı asla yalnız bırakmayacağım"

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Bir önceki dönem başkanlık yapan Harun Erdenay, delegelerden tekrar görevi istedi.

Erdenay, kulüplerin sorunlarını çözmek için göreve talip olduklarını vurgulayarak, "Ekibimizle harekete geçiyoruz. Neden bu işe soyunduk, milli takımımızın son 5 senesine baktığımızda gerçekten FIBA sıralamasında büyük düşüş var. Benim 6. sırada bıraktığım Erkek Milli Takımı bugün 18. sırada. Bunun sebepleri var. Çin'de Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, Başkanın orada olmaması bizi üzdü. Eğer görevi alırsam milli takımı asla yalnız bırakmayacağım." şeklinde konuştu.

Kendi başkanlığı döneminde 2023 Basketbol Dünya Kupası'nı Türkiye'ye aldırmak için girişimde bulunduğunu da hatırlatan Erdenay, "2023 Dünya Kupası, Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenecek. 2016'da, Türkiye'de düzenlemesi için başvuruda bulunmuştuk. Benden sonraki yönetim 2023 adaylığından vazgeçti. 100. yılımızda böyle bir şansımız vardı ama olmayacak. Göreve gelirsek sponsorsuz lig kalmayacak. Bölgesel lige kadar sponsorumuz olacak. Önümüzdeki 3 yılda hangi aday basketbolu ileri götürecekse elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu atın." ifadelerini kullandı.

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- Erman Kunter'in görüşleri

Türk basketbolunun önemli başantrenörlerinden olan ve federasyon başkanlığına adaylığını koyan Erman Kunter ise değişim zamanı geldiği için göreve talip olduklarını aktardı.

Hidayet Türkoğlu'nun milli takım organizasyonlarını yerinde takip etmemekle de eleştiren Kunter, şunları kaydetti:

"Artık değişimin zamanı geldi. Duruşumuz siyasi değil ahlakidir. Çok basit 4 tane ana madde sunuyoruz. Şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık. Siz bunları seçim sürecinde diğer iki adayda da duymadınız. Duyamazsınız. Yarıştığımız adaylarda şu anki federasyon başkanı 5 senedir başkanlık koltuğunda oturuyor. Oturuyor. Federasyona da çok sık gidip gelmiyor. İstatistiklerle gelirlerin arttığını söylüyorlar. 3 çeşit yalan vardır; yalan, kuyruklu yalan, istatistiki yalan. Sponsorluklarla basketbol büyümüyor, sadece federasyondaki bir avuç insanın gelirleri büyüyor."

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından genel kurula katılan 171 delegenin oy vermesinin ardından oy sayımına geçildi.

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HİDAYET TÜRKOĞLU KAZANDI

171 oyun 108'inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu, başkanlık seçimini kazandı. Harun Erdenay 42 oy alırken Erman Kunter ise 21 oy aldı.

 

 

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#TBF#Hidayet Türkoğlu#Harun Erdenay

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