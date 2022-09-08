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Son Dakika: Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Tayyip Talha Sunuç hangi takıma transfer olacak? Murat Sancak son kararı açıkladı

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Tayyip Talha Sunuç
Son Dakika: Fenerbahçe mi Beşiktaş mı Tayyip Talha Sunuç hangi takıma transfer olacak Murat Sancak son kararı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 15:43

Transferin bitimine saatler kala Tayyip Talha Sanuç ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Uçaklarda yer olmadığından Adana'da kalan ve planlanan uçuşu gerçekleşmeyen oyuncu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Bu transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı ve Tayyip Talha'nın yeni kulübünü Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı.

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Galatasaray'ın gövde gösterisi yapıp 5 oyuncuyu birden KAP'a bildirdiği son 24 saatin ardından gözler transferin son saatlerinde yapılacak hamlelere çevrildi. Sarı kırmızılılar transferi kapatırken Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son gün hareketliliği başladı.

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Savunma rotasyonunu yerli bir oyuncuyla takviye etmeyi planlayan Fenerbahçe'de gözler bu transferde. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor’dan Tayyip Talha Sanuç için resmi teklif yaptı. 22 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş da devredeydi... Siyah beyazlılar, oyuncuyla ilgili son hamlesini yaptı. İşte son detaylar...

Tayyip transferinde ilk olarak Beşiktaş, Belçika ekibi Osstende ile birlikte Adana Demirspor'un kapısını çaldı. 1,5 Milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus isteyen Adana Demirspor'a Beşiktaş ve Oostende taksitli teklif yaptı. Belçika ekibini reddeden Adana Demirspor, Beşiktaş ile görüşürken, araya Fenerbahçe girdi.

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Son Dakika: Fenerbahçe mi Beşiktaş mı Tayyip Talha Sunuç hangi takıma transfer olacak Murat Sancak son kararı açıkladı

UÇAKLARDA YER YOK!

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için resmi teklif yaptığı Tayyip Talha Sanuç, transfer görüşmelerinde bulunmak için bugün saat 13.10’da İstanbul Yeni Havalimanı’nda olacaktı. Ancak Adana'dan İstanbul'a uçaklarda yer bulunmadığından uçuş sarktı.

Akşam saatlerinde İstanbul'a inecek olan Tayyip Talha'nın Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olması beklenirken; 2018'de Adana Demirspor'un 245 bin euro bedelle transfer ettiği oyuncu için başkan Murat Sancak'ın farklı istekleri bulunuyor.

Bu sezon 3 maçta 195 dakika oynayıp 1 de gol atan genç futbolcu için Sancak, 1.5 milyon euro nakit bonservis bedeli talep etmişti. Başarı bonuslarının yanı sıra Adana Demirspor sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyordu.

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FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI DERKEN BEŞİKTAŞ TEKLİFİ YÜKSELTTİ 

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç transferi için büyük ölçüde anlaşmışken yarışta Beşiktaş öne geçti.

Siyah beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi, Murat Sancak'la telefon görüşmesi yapıp oyuncu için teklifi yükseltti. Adana Demirspor da yapılan teklifi kabul etti.

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Öğle saatlerinde Adana Demirspor ile Fenerbahçe, oyuncunun transferi için el sıkışmış, Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul’a davet edilmişti.

MURAT SANCAK SON KARARI AÇIKLADI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada Tayyip Talha'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.

"Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş'a daha önce söz verdiğimiz için sözümüzde durduk. Hiçbir kulüple para pazarlığı yapmadım."

TAYYİP TALHA KİMDİR?

Tayyip Talha, ilk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşındaydı. 1.88 metre boya sahip olan futbolcu, Adana Demirspor'da 2 numaralı formayı giyiyor.

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2010- 2017 yıllarında Karabükspor'da mücadele edip 12 maça çıkan oyuncu, 2018 yılında Adana Demirspor'a transfer oldu ve 84 maçta 7 gol kaydetti.

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Tayyip Talha Sunuç

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