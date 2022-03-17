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Son Dakika: Taylan Antalyalı'dan Barcelona paylaşımı! Yıl 2015...

#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Barcelona
Son Dakika: Taylan Antalyalıdan Barcelona paylaşımı Yıl 2015...

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın Barcelona paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı, tarihi Barcelona maçı öncesinde kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

27 yaşındaki futbolcunun 5 Haziran 2015 tarihinde Camp Nou'da çekilen fotoğrafından yola çıkılarak hazırlanan 45 saniyelik kısa animasyon filmi büyük beğeni topladı. Yetenekli oyuncusu söz konusu paylaşımına, "Hikayen kimliğindir! Hazır mıyız?" notunu düştü.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE DE PAYLAŞMIŞTI

Taylan Antalyalı daha önce Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Başarılı oyuncunun, ''Her şeyin başladığı yere geri döndüğünde derin bir nefes alırsın...'' ifadesinin yer aldığı paylaşım sosyal medyada ses getirdi.

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#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Barcelona

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