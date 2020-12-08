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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika | Tarık Çamdal tedavi için Sırbistan'a gitti! Dünyaca ünlü doktor...

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Son dakika | Tarık Çamdal tedavi için Sırbistan'a gitti! Dünyaca ünlü doktor...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sakatlıkları bulunan Tarık Çamdal ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine Sırbistan'da başlandığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla, sakatlığı bulunan Emircan Altındaş ve Tarık Çamdal'ın Sırbistan'a gönderildiği ve dünyada ünlü doktor Mariana Kovacevic'in tarafından tedavilerine başladığı bildirildi. 

 

Son dakika | Tarık Çamdal tedavi için Sırbistana gitti Dünyaca ünlü doktor...

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