Son dakika | Tarık Çamdal tedavi için Sırbistan'a gitti! Dünyaca ünlü doktor...

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla, sakatlığı bulunan Emircan Altındaş ve Tarık Çamdal'ın Sırbistan'a gönderildiği ve dünyada ünlü doktor Mariana Kovacevic'in tarafından tedavilerine başladığı bildirildi.

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