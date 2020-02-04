Son Dakika | Tarık Çamdal asgari ücrete transfer olmayı kabul etti

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal'ın Mavi Lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.

Kariyerinde Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazanağı ücret futbol kamuoyunu şaşırttı!

2014/15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda 5.5 milyon Euro civarında ücret kazanmıştı.

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

'Arda Turan ve Adebayor ile görüştük'







Başkan Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Süper Lig'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. (Ajansspor)