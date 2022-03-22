Son dakika: Taraftarla tartışma yaşayan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı

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İzmir'de oynanan ve Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından kendi takım taraftarları ile tartışma yaşayan ve güçlükle soyunma odasına götürülen İrfan Can, kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, A. Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Göztepe'nin kadro dışı kararını açıklamasından önce sosyal medya hesabından özür mesajı yayımlayan İrfan Can Eğribayat, "Göztepe Spor Kulübü ile çıktığım son maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten üç maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında, aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar bana toplu şekilde tepki gösterdiler, O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükûnetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan ötürü başkanımız Mehmet Sepilden, yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim" ifadelerine yer vermişti.

Gözden Kaçmasın Göztepe - Alanyaspor maçı sonrası İrfan Can Eğribayat ile taraftarlar arasından gerginlik Haberi görüntüle

NE OLMUŞTU?

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İzmir ekibi, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek ağır bir yara alırken karşılaşmanın ardından İrfan Can ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Göztepeli taraftarlar, oyunculara tepki gösterirken tansiyon yükseldi.

Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, tribünlere tepki gösterdi.

Tribünlerden İrfan Can'a tepkiler yükselirken genç file bekçisi sinirlerine hakim olamadı.

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Taraftarlara bağıran İrfan Can'ı takım arkadaşları ve teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı.

İrfan Can, bir türlü sakinleşmezken takım arkadaşları tarafından güçlükle soyunma odasına götürüldü.