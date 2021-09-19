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Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı! Geri dönüş...

#Beşiktaş#Talisca#Süper Lig
Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı Geri dönüş...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Beşiktaş sayesinde kariyerinde ileri doğru adımlar attığını açıklarken siyah beyazlı kulübe geri dönmek istediğini belirtti.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca verdiği son röportajda kariyerinin en parlak günlerini Beşiktaş'ta geçirdiğini ifade etti.

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Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca, Beşiktaş'a geliş sürecini anlatırken "Benfica'da yaşadığım bir tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Rui Vitori'yla tartıştım ve ayrılmak durumunda kaldım. Kariyerimde en başarılı olduğum yer Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım." ifadelerini kullandı.

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"BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİM"

Talisca günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca Brezilya Milli Takımı'na seçildiği ancak kalıcı olamadığı için de üzgün olduğunu belirterek, "2018 kariyerimin dönüm noktalarından birisi oldu. Brezilya Milli Takımı'na çağırıldım. Orada sadece 1 kez şans verilmesini bekledim. Kendimi göstermeyi çok istedim ama o şans gelmedi ve o macera da kısa sürdü" diye konuştu.

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#Beşiktaş#Talisca#Süper Lig