Son Dakika | Trabzonspor'un Alexander Sörloth savunması sona erdi! Ahmet Ağaoğlu...
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezası için savunmasını yaptı.DuruşmadaTrabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp avukatı, Alexander Sörloth ve Norveçli golcünün menajeri de yer aldı. Tahkim Kurulu'nun kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Tahir KUM - Tahkim Kurulu Trabzonspor'un itirazını görüşmek üzere bugün saat 17.20'de TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'nde olağanüstü toplandı.
Duruşmaya Trabzonspor Kulübü'nün avukatının yanı sıra, Alexander Sörloth tercümanıyla birlikte katıldı. Ayrıca Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da duruşmada yer aldı.
Duruşma saat 18.30 sularında sona erdi ve Sörloth'un cezası hakkında resmi kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
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